На Миколаївщині туристичний сезон буде обмежений внутрішніми водоймами та природними парками

Заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов повідомив Укрінформу, що туристичний сезон на Миколаївщині цього року буде обмежений лише внутрішніми водоймами та природними парками.

«Цього року туристичний сезон на Миколаївщині, як і торік, буде обмежений внутрішніми водоймами та природними парками. Навіть широкої рекламної кампанії проводитися не буде з метою безпеки. Бо скупчення великої кількості людей зараз небезпечне», - сказав Марінов.

За його словами, на Миколаївщині є відомі туристичні родзинки, такі як Мигія, Актовський каньйон, Трикратський ліс, Тилігульский лиман та деякі інші об’єкти. Проте люди з інших регіонів не дуже налаштовані сюди їхати. Очікувалося, що торік буде більше охочих провести тут відпустку чи вихідні. Але їх виявилося не так багато.

«90 відсотків нашого туризму – це море. Немає пляжів – немає курортного сезону. Нас часто запитують про Одесу, що, мовляв, там відкриті пляжі. Але в Одесі немає окупованого Кінбурну, звідки обстрілюється все Чорноморське узбережжя усім підряд, включаючи навіть артилерію. Крім того, військові не дають нам дозволу на розмінування прилеглих територій знову таки через близькість до окупованої території», - зазначив заступник начальника ОВА.

Він також сказав, що у минулому році туристичний збір в області ледь сягнув 20% від рівня 2021 року, який тоді склав близько 9 мільйонів гривень. Але справа не лише у туристичному зборі – це дуже незначні суми. Найголовніше, що дає туризм, це зайнятість людей, які сплачують ПДФО до бюджету, а також кошти, які відпочивальники залишають у магазинах, закладах харчування, тощо. Далі вони йдуть на розвиток регіону.

«У нас третій рік не відкриватимуться бази відпочинку на побережжі і скільки їх залишиться «живими» після війни, наразі невідомо. Деякі вже збанкрутіли. Тому ситуація у цьому плані не втішна», - резюмував Марінов.