Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо заступника директора Карпатського Національного природного парку та касира, які організували схему незаконного збагачення при продажі квитків для сходження на Говерлу.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт наразі направлено до суду.

Встановлено, що посадовець оформив свого знайомого на роботу касиром з продажу квитків на туристичному маршруті при підйомі на Говерлу. Чоловік не видавав частину чеків туристам. Також він щодня звітував керівнику про суми зібраної необлікованої готівки та відвозив її в офіс до заступника директора. Далі вони ділили кошти між собою. Денний виторг ділків складав щодня щонайменше 30 тисяч грн.

"Найбільш «врожайним» був період з кінця серпня до початку вересня, коли чимало груп підіймаються на Говерлу з нагоди Дня Незалежності України. Тоді ділки клали до кишені по 50-60 тисяч грн на день. Протиправна схема діяла з червня до жовтня 2023 року", - зазначили в ДБР.

Таким чином посадовці привласнили не менше 617 тисяч гривень.

Фото: ДБР

Заступника директора та касира обвинувачують у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 191 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Заступника директора усунено від виконання обов’язків, а касира - звільнено з роботи. Також обом фігурантам суд обрав запобіжний захід – домашній арешт. Крім того, заявлено цивільний позов до обвинувачених для відшкодування збитків.