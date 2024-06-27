Взимку планується ще більш масштабний захід, до якого доєднаються більше іноземних посадовців.

Українські військовослужбовці разом із представниками посольств Ірландії та Естонії зійшли на Говерлу в межах 5-го міжнародного Союзницького Саміту "Загартовані війною".

Про це повідомило командування Сухопутних сил ЗСУ.

Взимку планується ще більш масштабний захід, до якого доєднаються більше іноземних посадовців.

"Наразі триває робота над концепцією створення спеціального мистецького хабу у Ясіні із залученням українських та європейських художників, українських військовослужбовців та іноземних високопосадовців", - йдеться в повідомленні.