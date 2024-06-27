Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Працівник Коломийської виправної колонії бив засуджених, аби дізнатися, звідки вони дістають наркотики, - ДБР

Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Працівник Коломийської виправної колонії бив засуджених, аби дізнатися, звідки вони дістають наркотики, - ДБР
Фото: ДБР

Повідомлено про підозру працівнику оперативного відділу Коломийської виправної колонії, який відповідав за оперативну ситуацію в колонії для запобігання можливим злочинам чи провокаціям. З'ясувалося, що він систематично застосовував силу до засуджених, аби отримати від них інформацію.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідчі задокументували застосування сили та морального тиску щодо двох засуджених, яких він намагався схилити до співпраці. Працівник колонії хотів отримати інформацію про те, яким чином до закладу потрапляють наркотики.

"Коли чоловіки відмовилися співпрацювати, правоохоронець почав завдавати їм ударів у різні частини тіла, супроводжуючи це нецензурною лайкою та погрозами. Катування і приниження тривали кілька годин", - повідомили в ДБР.

Посадовцю повідомлено про підозру у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

До суду також подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від виконання обов’язків. 

Наприкінці травня ДБР повідомил про викриття масштабної системи катувань в українських колоніях. Зокрема, про підозру повідомили чотирьом працівникам "Божковської виправної колонії (№16)".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies