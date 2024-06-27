Працівник Коломийської виправної колонії бив засуджених, аби дізнатися, звідки вони дістають наркотики, - ДБР

Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Повідомлено про підозру працівнику оперативного відділу Коломийської виправної колонії, який відповідав за оперативну ситуацію в колонії для запобігання можливим злочинам чи провокаціям. З'ясувалося, що він систематично застосовував силу до засуджених, аби отримати від них інформацію.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідчі задокументували застосування сили та морального тиску щодо двох засуджених, яких він намагався схилити до співпраці. Працівник колонії хотів отримати інформацію про те, яким чином до закладу потрапляють наркотики.

"Коли чоловіки відмовилися співпрацювати, правоохоронець почав завдавати їм ударів у різні частини тіла, супроводжуючи це нецензурною лайкою та погрозами. Катування і приниження тривали кілька годин", - повідомили в ДБР.

Посадовцю повідомлено про підозру у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

До суду також подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від виконання обов’язків.

Наприкінці травня ДБР повідомил про викриття масштабної системи катувань в українських колоніях. Зокрема, про підозру повідомили чотирьом працівникам "Божковської виправної колонії (№16)".