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Посадовець КМДА отримав підозру в розкраданні 2,8 млн грн на вивезенні відходів

Йому загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Посадовець КМДА отримав підозру в розкраданні 2,8 млн грн на вивезенні відходів
Фото: Нацполіція

Керівник одного з Департаментів Київської міської ради, який відповідає за захист довкілля, підозрюється в завданні 2,8 млн грн збитків міському бюджету на вивезенні відходів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Правоохоронці встановили, що у 2022 році між замовником послуг — Департаментом КМДА і фірмою-підрядником, було укладено низку договорів на збирання, перевезення, зберігання та переробку відпрацьованих шин на території міста. Тоді переможцем на право вивезення відходів стала одна з профільних комерційних організацій.

Під час слідства тало відомо, що за вказівкою посадовця угоди укладалися за цінами значно вище ринкових, а їх загальна вартість склала майже 4 млн грн. 

Для виконання умов договору фірма-підрядник додатково уклала договір субпідряду з іншим представником підприємницької діяльності, проте з повного переліку визначених робіт він здійснив лише перевезення шин до місць зберігання. Як наслідок, умови контракту виконані не були, а проведені експертні дослідження підтвердили факт завдання збитків місцевому бюджету міста Києва на майже 2,8 млн грн.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили посадовцю про підозру  за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу. Йому загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі. 

Раніше директор КП “Київводфонд” отримала підозру у розтраті 200 тисяч грн при будівництві бювету на бульварі Перова у столиці.

А

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