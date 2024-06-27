Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок ранкових обстрілів Донеччини 1 людина загинула і 7 поранені

Зокрема, рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове, поранивши 6 людей.

Внаслідок ранкових обстрілів Донеччини 1 людина загинула і 7 поранені
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

Внаслідок ранкових обстрілів Донеччини 1 людина загинула і 7 поранені, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Під вогнем знову опинився Торецьк – там встановлено інформації про 1 загиблу людину.

Рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове – поранення отримали 6 людей, у тому числі двоє підлітків; пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі і 4 автомобіля.

Крім того, під обстріл потрапило Ясенове Покровської громади – там поранено людину, пошкоджено підприємство.

“Не перетворюйте себе на мішені! Евакуюйтесь!” – закликав очільник Донецької ОВА. 

Зазначимо, за минулу добу на Донеччині внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 14 отримали поранення. Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 230 людей, у тому числі 28 дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies