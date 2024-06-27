Зокрема, рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове, поранивши 6 людей.

Внаслідок ранкових обстрілів Донеччини 1 людина загинула і 7 поранені, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Під вогнем знову опинився Торецьк – там встановлено інформації про 1 загиблу людину.

Рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове – поранення отримали 6 людей, у тому числі двоє підлітків; пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі і 4 автомобіля.

Крім того, під обстріл потрапило Ясенове Покровської громади – там поранено людину, пошкоджено підприємство.

“Не перетворюйте себе на мішені! Евакуюйтесь!” – закликав очільник Донецької ОВА.

Зазначимо, за минулу добу на Донеччині внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 14 отримали поранення. Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 230 людей, у тому числі 28 дітей.