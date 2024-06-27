Слідом за мером Мукачева ВАКС арештував ексначальника відділу міськради

Обоє арештовані по справі про можливі махінації з землею.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ексначальнику відділу міськради на Закарпатті. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради – одного з підозрюваних у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності.

Розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, суд застосував до службовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення 5 млн грн застави.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.