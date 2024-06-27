Слідом за мером Мукачева ВАКС арештував ексначальника відділу міськради

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ексначальнику відділу міськради на Закарпатті. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради – одного з підозрюваних у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності.
Розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, суд застосував до службовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення 5 млн грн застави.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
- Напередодні у цій справі ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою. Для підозрюваного є можливість внесення грошової застави у розмірі 30 мільйонів гривень.
- Раніше повідомлялося, що міського голову Мукачево Андрія Балогу та голову райради в Закарпатській області викрили на продажі землі за заниженими цінами. За даними Національного антикорупційного бюро, мер "протиснув" прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів вартістю земельної ділянки стадіону "Авангард" у Мукачеві приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради – колишній нардеп.