Мер Мукачева і голова райради отримали підозри

Вони організували продаж стадіону "Авангард" за заниженою вартістю.

Міського голову та голову райради в Закарпатській області викрили на продажі землі за заниженими цінами. Спвірозмовники LB.ua серед правоохоронців повідомили, що йдеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської райради Михайла Ланя.

За даними Національного антикорупційного бюро, мер "протиснув" прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів вартістю ділянки землі на три га приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради – колишній нардеп. Співрозмовники LB.ua повідомили, що йдеться про стадіон "Авангард" у Мукачеві.

Підставою рішення стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар.

"В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн", – повідомили в НАБУ.

Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на шість місяців.

"Організатор схеми – голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз «Партії регіонів»", – повідомили в СБУ.

Серед підозрюваних:

міський голова

голова районної ради

ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради

два власники компанії-оцінювачки

оцінювач

"Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради", – повідомили в Службі безпеки.

Їм готують повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем)

ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Андрій Балога очолює Мукачево з 2015 року. Син чинного народного депутата Віктора Балоги ("За майбутнє").