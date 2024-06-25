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Міноборони: з тих, хто оновив дані, понад мільйон осіб є придатними до мобілізації

Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.

Міноборони: з тих, хто оновив дані, понад мільйон осіб є придатними до мобілізації
Фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, один мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних є придатними до мобілізації.

Про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, пише AрміяInform.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", – зазначив Лазуткін.

Він додав, що додаток Резерв+ є популярним серед військовозобов’язаних, призовників та резервістів, і вже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.

"Зрозуміло, що не найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", – додав речник. 

  • Генеральний штаб Збройних сил задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію. 
  • Станом на 17 червня через мобільний застосунок "Резерв+" оновили дані 1,5 млн осіб. Найменше дані оновлювали через ТЦК. 
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