Міноборони: з тих, хто оновив дані, понад мільйон осіб є придатними до мобілізації

Серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, один мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних є придатними до мобілізації.

Про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, пише AрміяInform.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", – зазначив Лазуткін.

Він додав, що додаток Резерв+ є популярним серед військовозобов’язаних, призовників та резервістів, і вже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.

"Зрозуміло, що не найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", – додав речник.