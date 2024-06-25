Українські захисники ліквідували майже 1200 окупантів протягом доби

Сили оборони знищили 35 ворожих артсистем та 18 бойових броньованих машин.

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Боєць ДПСУ на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення окупаційна армія РФ втратила близько 536 840 чоловік особового складу.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 536 840 (+1180) осіб,

танків ‒ 8035 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,

артилерійських систем – 14281 (+35) од,

РСЗВ – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 863 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),

крилаті ракети ‒ 2324 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 2403 (+6).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.