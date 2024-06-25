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Українські захисники ліквідували майже 1200 окупантів протягом доби

Сили оборони знищили 35 ворожих артсистем та 18 бойових броньованих машин.

Українські захисники ліквідували майже 1200 окупантів протягом доби
Боєць ДПСУ на фронті
Фото: Пресслужба ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення окупаційна армія РФ втратила близько 536 840 чоловік особового складу.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 536 840 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8035 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,
  • артилерійських систем –  14281 (+35) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2324 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2403 (+6).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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