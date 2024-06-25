У Підмосков'ї вщент згоріла будівля військового дослідного інституту

Восьмеро росіян загинули, двоє з них стрибали з вікон.

У підмосковному Фрязіно внаслідок пожежі була зруйнована будівля, яку пов'язують з науково-дослідним інститутом "Платан" - розробником військової радіотехніки.

Як пише BBC, загинуло восьмеро росіян: двоє стрибнули з вікон, ще шестеро померли в момент колапсу восьмиповерхової споруди. Співробітники МНС, які прибули ліквідовувати пожежу, врятували з охопленого полум'ям приміщення лише одну особу.

Російські пропагандистські ЗМІ переконують, що інститут "Платан", який працює на оборонні потреби країни-агресора, нібито не має стосунку до будинку ще з 90-их років минулого століття. Сама ж споруда буцімто перетворилася на офісний центр, де розміщувалися 10 компаній.

Проте деякі видання, що називають себе опозиційними, мають інформацію, що "Платан" точно розміщувався у Фрязіно щонайменше до 2023 року.