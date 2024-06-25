Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
ГоловнаСуспільствоВійна

У Підмосков'ї вщент згоріла будівля військового дослідного інституту

Восьмеро росіян загинули, двоє з них стрибали з вікон.

У Підмосков'ї вщент згоріла будівля військового дослідного інституту
Фото: EPA/UPG

У підмосковному Фрязіно внаслідок пожежі була зруйнована будівля, яку пов'язують з науково-дослідним інститутом "Платан" - розробником військової радіотехніки.

Як пише BBC, загинуло восьмеро росіян: двоє стрибнули з вікон, ще шестеро померли в момент колапсу восьмиповерхової споруди. Співробітники МНС, які прибули ліквідовувати пожежу, врятували з охопленого полум'ям приміщення лише одну особу.

Російські пропагандистські ЗМІ переконують, що інститут "Платан", який працює на оборонні потреби країни-агресора, нібито не має стосунку до будинку ще з 90-их років минулого століття.  Сама ж споруда буцімто перетворилася на офісний центр, де розміщувалися 10 компаній.

Проте деякі видання, що називають себе опозиційними, мають інформацію, що "Платан" точно розміщувався у Фрязіно щонайменше до 2023 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies