Головне за понеділок, 24 червня: удар "Іскандерами" по Покровську, заміна командувача Об’єднаних сил ЗСУ

5 осіб загинули і 46 поранено внаслідок російського удару двома "Іскандерами" по Покровську Донецької області. Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М — зруйнували один приватний будинок і пошкодили 16. За інформацією прокуратури, окупанти вдарили ракетами із інтервалом в пів години.
О 18.07 начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в результаті обстрілу постраждало 46 цивільних: 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини: хлопчик 12 років, дівчатка 9, 11 та 13 років.
"Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", – наголосив Філашкін.
О 12:00 армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл Покровська. Через півгодини ворог завдав по прифронтовому місту повторного удару. Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури.
Пошкоджено житлові будинки, автомобілі й газопровід. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Про це Президент сказав у вечірньому відеозверненні 24 червня.
"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - сказав глава держави.
Цьому рішення Президента передувало звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань. Кротевич закликав провести розслідування щодо Содоля і звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.
Подробиці – в новині.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують атакувати на кількох напрямках фронту, найактивніше – на Покровському, на який припадає третина штурмових дій противника.
Станом на 19.00 24 червня зафіксували вже 128 ворожих атак.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 червня – в новині.
Військово-морські сили ЗСУ оприлюднили уточнену інформацію про знищення складу з безпілотниками та супутньої інфраструктури у Єйську в Росії.
За інформацією ВМС, вони зі Службою безпеки організували 21 червня атаку безпілотників на об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ ) у Краснодарському краї. "Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів", - додали військові.
У результаті обстрілів вдалося знищити:
- «Shahed-136»/«Герань-2» – 20 од.;
- ударний БПЛА «Ланцет» – 50 од.;
- розвідувальний БПЛА ZALA – 40 од.;
- розвідувальний БПЛА SuperCam - 10 од.
Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.
Укренерго оприлюднило інформацію про графіки відключення світла 25 червня.
За даними компанії, завтра обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень з 00.00 по 24.00. Водночас у НЕК наголосили, що обсяг обмежень буде більшим з 2.00 по 5.00 і з 12.00 по 23.00. "Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак", - пояснили в Укренерго. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів про нові правила вступу до аспірантури у 2024 році, оскільки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку.
Міністр наголосив, що "система освіти стала такою «дірою» для ухилянства" і це свідчить про "симптоми її занедбаності", тому зараз відомство почало комплексну трансформацію.
Лісовий також закликав про всі факти фіктивного навчання повідомляти до правоохоронних органів.
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