Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за понеділок, 24 червня: удар "Іскандерами" по Покровську, заміна командувача Об’єднаних сил ЗСУ

Бойові дії на Донеччині, 128 ворожих атак, ворожі обстріли, графіки відключень на завтра, зміна правил вступу до аспірантури. Яким запам’ятається 852-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 24 червня: удар "Іскандерами" по Покровську, заміна командувача Об’єднаних сил ЗСУ
Наслідки удару по Покровську
Фото: Донецька ОВА

5 осіб загинули і 46 поранено внаслідок російського удару двома "Іскандерами" по Покровську Донецької області. Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М — зруйнували один приватний будинок і пошкодили 16. За інформацією прокуратури, окупанти вдарили ракетами із інтервалом в пів години.

О 18.07 начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в результаті обстрілу постраждало 46 цивільних: 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини: хлопчик 12 років, дівчатка 9, 11 та 13 років.

"Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", – наголосив Філашкін.

О 12:00 армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл Покровська. Через півгодини ворог завдав по прифронтовому місту повторного удару. Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі й газопровід. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Про це Президент сказав у вечірньому відеозверненні 24 червня.

"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - сказав глава держави.

Цьому рішення Президента передувало звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань. Кротевич закликав провести розслідування щодо Содоля і звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують атакувати на кількох напрямках фронту, найактивніше – на Покровському, на який припадає третина штурмових дій противника.

Станом на 19.00 24 червня зафіксували вже 128 ворожих атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 червня – в новині.

Військово-морські сили ЗСУ оприлюднили уточнену інформацію про знищення складу з безпілотниками та супутньої інфраструктури у Єйську в Росії.

За інформацією ВМС, вони зі Службою безпеки організували 21 червня атаку безпілотників на об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ ) у Краснодарському краї. "Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів", - додали військові.

У результаті обстрілів вдалося знищити:

  • «Shahed-136»/«Герань-2» – 20 од.;
  • ударний БПЛА «Ланцет» – 50 од.;
  • розвідувальний БПЛА ZALA – 40 од.;
  • розвідувальний БПЛА SuperCam - 10 од.

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Укренерго оприлюднило інформацію про графіки відключення світла 25 червня.

За даними компанії, завтра обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень з 00.00 по 24.00. Водночас у НЕК наголосили, що обсяг обмежень буде більшим з 2.00 по 5.00 і з 12.00 по 23.00. "Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак", - пояснили в Укренерго. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів про нові правила вступу до аспірантури у 2024 році, оскільки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку.

Міністр наголосив, що "система освіти стала такою «дірою» для ухилянства" і це свідчить про "симптоми її занедбаності", тому зараз відомство почало комплексну трансформацію.

Лісовий також закликав про всі факти фіктивного навчання повідомляти до правоохоронних органів.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies