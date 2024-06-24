Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСвіт

Чехія продовжить просувати в ЄС ідею про обмеження пересування дипломатів РФ у Шенгенській зоні

Наразі пропозиція Праги не отримала достатньо підтримки у блоці.

Чехія продовжить просувати в ЄС ідею про обмеження пересування дипломатів РФ у Шенгенській зоні
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Чехія продовжить просувати пропозицію обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, бо це сприятиме підвищенню безпеки в Чехії та Європі загалом. 

Про це заявив глава чеського МЗС Ян Ліпавський після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляють Ceske Noviny.

Прага поки не отримала достатньої підтримки своєї ідеї серед країн-членів ЄС, і пропозицію не внесли до 14-го пакету санкцій проти Росії. Але боротьба продовжиться, запевнив Ліпавський.

"Ми ведемо двосторонні перемовини із низкою країн, я надіслав листа Високому представнику, який був підписаний іншими представниками країн-членів, таких як Данія, Нідерланди, всі три країни Балтії, а також Польща та Румунія. Я не здаюся, продовжую йти, думаю і шукаю, як досягти цієї мети", - сказав чеський міністр.

Ліпавський наголосив, що чимало шпигунських дій відбувається під дипломатичним прикриттям, що є "загальновідомим фактом".

Чехія вимагає, щоб російські дипломати отримували візи та посвідки на проживання, які дозволяють пересування лише всередині країни перебування, а не по всій території Шенгену. Водночас Ліпавський хоче, щоб ЄС приймав лише біометричні паспорти, які складніше підробити чи пов'язати з вигаданою особою. Однак деякі країни, такі як Німеччина, Австрія, Угорщина або Італія, мають проблеми з реалізацією такого задуму, особливо тому, що побоюються кроків у відповідь з боку Москви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies