Чехія продовжить просувати в ЄС ідею про обмеження пересування дипломатів РФ у Шенгенській зоні

Чехія продовжить просувати пропозицію обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, бо це сприятиме підвищенню безпеки в Чехії та Європі загалом.

Про це заявив глава чеського МЗС Ян Ліпавський після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляють Ceske Noviny.

Прага поки не отримала достатньої підтримки своєї ідеї серед країн-членів ЄС, і пропозицію не внесли до 14-го пакету санкцій проти Росії. Але боротьба продовжиться, запевнив Ліпавський.

"Ми ведемо двосторонні перемовини із низкою країн, я надіслав листа Високому представнику, який був підписаний іншими представниками країн-членів, таких як Данія, Нідерланди, всі три країни Балтії, а також Польща та Румунія. Я не здаюся, продовжую йти, думаю і шукаю, як досягти цієї мети", - сказав чеський міністр.

Ліпавський наголосив, що чимало шпигунських дій відбувається під дипломатичним прикриттям, що є "загальновідомим фактом".

Чехія вимагає, щоб російські дипломати отримували візи та посвідки на проживання, які дозволяють пересування лише всередині країни перебування, а не по всій території Шенгену. Водночас Ліпавський хоче, щоб ЄС приймав лише біометричні паспорти, які складніше підробити чи пов'язати з вигаданою особою. Однак деякі країни, такі як Німеччина, Австрія, Угорщина або Італія, мають проблеми з реалізацією такого задуму, особливо тому, що побоюються кроків у відповідь з боку Москви.