Президент Польщі сподівається, що Китай допоможе знайти рішення для миру в Україні

"Ми стоїмо на позиції незмінних кордонів, що кордони не можуть бути змінені силою ні в Європі, ні в будь-яких інших куточках світу", - заявив Дуда.

Президент Польщі Анджей Дуда перебуває з офіційним візитом у Китаї. Він висловив сподівання, що Пекін допоможе у пошуку рішення для миру в Україні.

Про це йдеться на сайті польського президента.

Дуда провів 24 червня у Пекіні переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Ішлося, зокрема, про війну в нашій державі.

"Я сподіваюся, що тут Китай підтримає - як держава, а також як член Ради Безпеки ООН - прагнення мирного закінчення війни, яку розпочала Росія в Україні. Але насамперед кінець – і я дуже на нього сподіваюся – який буде відповідати принципам міжнародного права. Тому що це є абсолютно фундаментальним. Я тут сьогодні кілька разів наголошував на тому, що ми стоїмо на позиції незмінних кордонів, що кордони не можуть бути змінені силою ні в Європі, ні в будь-яких інших куточках світу. Необхідно поважати суверенітет та незалежність держав. І що абсолютний примат міжнародного права має поважатися та відновлюватися скрізь, де міжнародне право порушується", - сказав Дуда.