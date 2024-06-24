Члена ультраправої німецької AfD знову судять за використання нацистського гасла

У травні Бйорна Гьоке оштрафували на 13 тисяч євро за використання символіки неконституційної організації.

Відомий німецький ультраправий політик, провідний член партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) Бйорн Гьоке сьогодні вдруге постав перед судом за обвинуваченням у свідомому використанні нацистського гасла на політичному заході.

Про це пише Associated Press.

У травні Гьоке оштрафували на 13 тисяч євро за використання символіки неконституційної організації. Це рішення оскаржують його адвокати. Судовий процес, який стартував сьогодні у державному суді в Галле, передбачає повторне використання того самого гасла.

Перший випадок стосувався промови у Мерзебурзі в травні 2021 року, в якій Гьокке використав фразу “Все для Німеччини!”.

Судді погодилися з аргументом прокурора, що політик знав про походження нацистського гасла. Гьокке, колишній вчитель історії, заявив, що він невинний, і стверджував, що це “повсякденна приказка”.

Другий пункт до обвинувачення проти Гьоке додали незадовго до початку першого судового процесу, але потім судді вирішили розглядати його окремо через зміну команди захисту. Прокурори стверджують, що він повторив злочин під час заходу AfD у Гері торік у грудні, точно знаючи, що використання гасла є кримінальним злочином.

Обвинувачення у використанні символіки антиконституційної організації передбачає штраф або позбавлення волі на строк до 3 років. У справі призначено два судові засідання, друге відбудеться у середу, 26 червня.