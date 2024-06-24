Британську принцесу Анну госпіталізували після того, як її вдарив кінь

Британська принцеса Анна перебуває в лікарні з легкими травмами та струсом мозку.
Про це пише The Telegraph з посиланням на Букінгемський палац.
Відомо, що вчора ввечері принцесу поранив кінь під час прогулянки в маєтку Gatcombe Park. Анна отримала легкі рани голови, як відповідають можливому удару головою чи ногами коня.
Принцесі надали першу медичну допомогу на місці і потім перевезли до лікарні Саутмід у Брістолі для взяття аналізів, лікування та спостереження.
За інформацією лікарів, очікується повне та швидке одужання королівни.
A Statement from Buckingham Palace:https://t.co/DYMQthf9kl— The Royal Family (@RoyalFamily) June 24, 2024