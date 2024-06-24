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Британську принцесу Анну госпіталізували після того, як її вдарив кінь

Очікується повне одужання королівни.

Британську принцесу Анну госпіталізували після того, як її вдарив кінь
Фото: EPA/UPG

Британська принцеса Анна перебуває в лікарні з легкими травмами та струсом мозку.

Про це пише The Telegraph з посиланням на Букінгемський палац.

Відомо, що вчора ввечері принцесу поранив кінь під час прогулянки в маєтку Gatcombe Park. Анна отримала легкі рани голови, як відповідають можливому удару головою чи ногами коня.

Принцесі надали першу медичну допомогу на місці і потім перевезли до лікарні Саутмід у Брістолі для взяття аналізів, лікування та спостереження.

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За інформацією лікарів, очікується повне та швидке одужання королівни.

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