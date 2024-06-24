Британську принцесу Анну госпіталізували після того, як її вдарив кінь

Британська принцеса Анна перебуває в лікарні з легкими травмами та струсом мозку.

Про це пише The Telegraph з посиланням на Букінгемський палац.

Відомо, що вчора ввечері принцесу поранив кінь під час прогулянки в маєтку Gatcombe Park. Анна отримала легкі рани голови, як відповідають можливому удару головою чи ногами коня.

Принцесі надали першу медичну допомогу на місці і потім перевезли до лікарні Саутмід у Брістолі для взяття аналізів, лікування та спостереження.

За інформацією лікарів, очікується повне та швидке одужання королівни.

