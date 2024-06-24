Російські співаки, актори і політики: хто потрапив до нового санкційного списку Євросоюзу

До 14 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії потрапили понад десять пропагандистів. Серед них – співачка Поліна Гагаріна, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, пропозиції щодо пропагандистів подавала група Єрмака-Макфола. Також туди потрапили окремі родичі політиків та самі політики.
У список включили:
- співака SHAMANа (Ярослава Дронова)
- акторa Івана Охлобистіна
- Арама Габрелянова, засновника холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot)
- Головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моїсеєва
- Аймані Кадирову (матір Рамзана Кадирова)
- Депутата Мосміськдуми Марію Кисельову (колишня ведуча шоу "Слабка ланка")
- Ігоря Алтушкіна (засновника Російської мідної компанії)
- Дмитра Мезенцева (державного секретаря Союзної держави)
- Таймураза Боллоева (президента пивоварної компанії "Балтика")
- Олексія Гореславського (голову АНО "Інститут розвитку інтернету")
- мільярдера Романа Троценка
- Голову Росмайна Вадима Яковенка
- міжнародний дитячий центр "Артек"
- "Совкомфлот"
- "Уральські авіалінії"
- громадський фонд імені Кадирова
- Білоруський союз молоді.
14 пакет санкцій спрямований проти російської енергетики, фінансів, транспорту та торгівлі. Він також покликаний ускладнити обхід санкцій. Зокрема, ЄС застосував обмеження проти російського зрідженого природного газу.