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Російські співаки, актори і політики: хто потрапив до нового санкційного списку Євросоюзу

Також туди внесли деякі компанії. 

До 14 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії потрапили понад десять пропагандистів. Серед них – співачка Поліна Гагаріна, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, пропозиції щодо пропагандистів подавала група Єрмака-Макфола. Також туди потрапили окремі родичі політиків та самі політики. 

У список включили: 

  • співака SHAMANа (Ярослава Дронова)
  • акторa Івана Охлобистіна
  • Арама Габрелянова, засновника холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot)
  • Головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моїсеєва
  • Аймані Кадирову (матір Рамзана Кадирова)
  • Депутата Мосміськдуми Марію Кисельову (колишня ведуча шоу "Слабка ланка")
  • Ігоря Алтушкіна (засновника Російської мідної компанії)
  • Дмитра Мезенцева (державного секретаря Союзної держави)
  • Таймураза Боллоева (президента пивоварної компанії "Балтика")
  • Олексія Гореславського (голову АНО "Інститут розвитку інтернету")
  • мільярдера Романа Троценка
  • Голову Росмайна Вадима Яковенка
  • міжнародний дитячий центр "Артек"
  • "Совкомфлот"
  • "Уральські авіалінії"
  • громадський фонд імені Кадирова
  • Білоруський союз молоді. 

14 пакет санкцій спрямований проти російської енергетики, фінансів, транспорту та торгівлі. Він також покликаний ускладнити обхід санкцій. Зокрема, ЄС застосував обмеження проти російського зрідженого природного газу. 

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