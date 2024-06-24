Російські співаки, актори і політики: хто потрапив до нового санкційного списку Євросоюзу

Також туди внесли деякі компанії.

До 14 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії потрапили понад десять пропагандистів. Серед них – співачка Поліна Гагаріна, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, пропозиції щодо пропагандистів подавала група Єрмака-Макфола. Також туди потрапили окремі родичі політиків та самі політики.

У список включили:

співака SHAMANа (Ярослава Дронова)

акторa Івана Охлобистіна

Арама Габрелянова, засновника холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot)

Головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моїсеєва

Аймані Кадирову (матір Рамзана Кадирова)

Депутата Мосміськдуми Марію Кисельову (колишня ведуча шоу "Слабка ланка")

Ігоря Алтушкіна (засновника Російської мідної компанії)

Дмитра Мезенцева (державного секретаря Союзної держави)

Таймураза Боллоева (президента пивоварної компанії "Балтика")

Олексія Гореславського (голову АНО "Інститут розвитку інтернету")

мільярдера Романа Троценка

Голову Росмайна Вадима Яковенка

міжнародний дитячий центр "Артек"

"Совкомфлот"

"Уральські авіалінії"

громадський фонд імені Кадирова

Білоруський союз молоді.

14 пакет санкцій спрямований проти російської енергетики, фінансів, транспорту та торгівлі. Він також покликаний ускладнити обхід санкцій. Зокрема, ЄС застосував обмеження проти російського зрідженого природного газу.