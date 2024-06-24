​Рада ЄС заборонила партіям та організаціям отримувати фінансування з Росії

Рада Європейського Союзу і 14-му пакеті санкцій проти Росії заборонила європейським партіям, громадським та дослідницьким організаціям отримувати будь-яке фінансування, що має російське походження.

Про це йдеться в повідомленні щодо змісту нового пакету обмежувальних заходів ЄС проти Росії, оприлюдненому на сайті Європейської ради, передає Укрінформ.

"З огляду на постійні спроби Росії втручатися у демократичні процеси в ЄС та підривати його демократичні засади, зокрема через кампанії впливу та поширення дезінформації, Рада ЄС вирішила, що політичні партії і фонди, неурядові організації, включаючи дослідницькі центри, постачальники медіапослуг в ЄС не матимуть надалі дозволу приймати фінансування, що надходить від російської держави або її прихильників", - йдеться у документі.

Водночас зазначається, що відповідно до Хартії з фундаментальних прав, ухвалені сьогодні заходи не перешкоджатимуть постачальникам медіапослуг та їхнім співробітникам у такій діяльності в ЄС, як проведення досліджень або інтерв’ю.

Як повідомлялося, сьогодні Рада ЄС ухвалила новий, 14-ий пакет санкцій проти Росії. Посли ЄС погодили його 14 червня.