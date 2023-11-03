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Молдова зняла з виборів партію "Шанс", пов'язану з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором

"Вони хочуть розколоти нашу країну, розділити її, розпалити сепаратизм і занурити її в хаос і насильство", - заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан.

Молдова зняла з виборів партію "Шанс", пов'язану з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором
Фото: Facebook/Partidul Politic Șansă

У Молдові партію "Шанс" виключили з місцевих виборів, які відбудуться 5 листопада.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан, передає Newsmaker.

Політсилу пов'язують із проросійським ексдепутатом-втікачем Іланом Шором. 

"Вони хочуть розколоти нашу країну, розділити її, розпалити сепаратизм і занурити її в хаос і насильство. Ми зобов'язані втрутитися і ігнорувати такі напади не лише аморально, а й протизаконно. РФ не може увійти до Молдови з танками, як увійшла до України, але входить із організованою злочинністю", - сказав Речан.

Він додав, що рішення виключити "Шанс" ухвалили "з міркувань національної безпеки в умовах гібридної війни, яку веде Росія в Молдови".

Перед цим глава Служби безпеки та інформації Олександр Мустяце повідомив, що Молдова зазнає гібридних атак з боку РФ, особливо в контексті виборів. Зокрема, зафіксували тіньове фінансування виборчої кампанії партії "Шанс", обсяг якого склав би понад 90 млн леїв. 

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Нагадаємо, раніше Апеляційна палата Кишинева засудила депутата-втікача, лідера партії “Шор” Ілана Шора до 15 років в’язниці із конфіскацією майна на 5 млрд леїв (понад 270 млн доларів). Також суд заборонив Шору обіймати посади в банківській системі впродовж п'яти років та конфіскував його активи на користь держави.

У 2015 році Шора засудили у справі про “крадіжку мільярда” до 7,5 років ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей. У 2019-му він виїхав з Молдови і, за деякими даними, наразі перебуває в Ізраїлі.

Влітку цього року парламент Молдови проголосував за ліквідацію партії "Шор", проте депутати партії залишаються у парламенті як незалежні. До того Конституційний суд визнав її неконституційною.

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