​Лідер "Хезболли" закликав арабські та ісламські країни розірвати відносини з Ізраїлем та відкликати послів

Лідер військово-політичного ліванського шиїтського руху «Хезболла» Хасан Насралла закликав арабські та ісламські країни розірвати відносини з Ізраїлем та відкликати послів.

Про це він сказав під час свого виступу.

"Те, що відбувається в Газі, — вирішальна битва, і те, що буде після неї, зовсім не схоже на те, що було до неї. Є дві мети: зупинити війну у секторі Газа та забезпечити перемогу ХАМАС. Перемога в секторі Газа означає перемогу палестинського народу…", - зазначив Насралла.

Він підкреслив, що перемога в Газі – це "перемога країн та народів регіону, особливо сусідніх країн, і вона відповідає національним інтересам Єгипту, Йорданії, Сирії та Лівану".

"Арабські та ісламські країни повинні розірвати відносини з Ізраїлем та відкликати послів, а також припинити постачання нафти, газу та продовольства Ізраїлю", - вважає ватажок "Хезболли".

Нагадаємо, Насралла нині також заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня - на "1000% палестинська і на 1000% розроблена палестинцями" операція.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю веде масштабні повітряні атаки проти ліванської "Хезболли" у відповідь на ракетний обстріл півночі Ізраїлю з території Лівану.