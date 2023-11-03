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​Лідер "Хезболли" закликав арабські та ісламські країни розірвати відносини з Ізраїлем та відкликати послів

"Те, що відбувається в Газі, — вирішальна битва", - заявив Насралла.

​Лідер "Хезболли" закликав арабські та ісламські країни розірвати відносини з Ізраїлем та відкликати послів
Хасан Насралла

Лідер військово-політичного ліванського шиїтського руху «Хезболла» Хасан Насралла закликав арабські та ісламські країни розірвати відносини з Ізраїлем та відкликати послів.

Про це він сказав під час свого виступу.

"Те, що відбувається в Газі, — вирішальна битва, і те, що буде після неї, зовсім не схоже на те, що було до неї. Є дві мети: зупинити війну у секторі Газа та забезпечити перемогу ХАМАС. Перемога в секторі Газа означає перемогу палестинського народу…", - зазначив Насралла.

Він підкреслив, що перемога в Газі – це "перемога країн та народів регіону, особливо сусідніх країн, і вона відповідає національним інтересам Єгипту, Йорданії, Сирії та Лівану".

"Арабські та ісламські країни повинні розірвати відносини з Ізраїлем та відкликати послів, а також припинити постачання нафти, газу та продовольства Ізраїлю", - вважає ватажок "Хезболли".

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Нагадаємо, Насралла нині також заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня - на "1000% палестинська і на 1000% розроблена палестинцями" операція. 

Тим часом Армія оборони Ізраїлю веде масштабні повітряні атаки проти ліванської "Хезболли" у відповідь на ракетний обстріл півночі Ізраїлю з території Лівану.

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