Рівень забруднення повітря в індійському Делі у 100 разів перевищує норму від ВООЗ

Сьогодні якість повітря в Делі досягла критичного рівня, а місто огорнув токсичний смог, ознаменувавши початок сезону забруднення, який став щорічною катастрофою для столичної території Індії.
Про це пише The Guardian.
Школи у місті закрили й заборонили другорядне будівництво навколо міста.
Індекс якості повітря в місті майже досяг позначки 500, що у 100 разів перевищує межу, яку Всесвітня організація охорони здоров'я вважає прийнятною.
Якість повітря в місті погіршилася за останній тиждень. Це пов’язано з різким зростанням кількості підпалів фермерами у сусідніх штатах Хар'яна та Пенджаб своїх полів під час посівного сезону, посиленням вітрів, які принесли речовини-забрудники у Делі, та падінням температури.
У неділю в штаті Пенджаб кількість пожеж на фермах збільшилась на 740%: за один день було зареєстровано понад тисячу. Іншими причинами забруднення міста є викиди автомобілів, будівництво та спалювання сміття на заводах.
Делі, де проживає близько 33 мільйонів людей, регулярно називають найзабрудненішим містом у світі. Згідно з індексом якості життя цього року, складеним Інститутом енергетичної політики університету Чикаго, життя мешканців Делі може скоротитися на 11,9 року через погане повітря, яким вони дихають.
Нагадаємо, торік лише 13 країн і територій мали “здорову” якість повітря. Рівень забруднення повітря приблизно в 90% країн і територій перевищував рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.