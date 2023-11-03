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Рівень забруднення повітря в індійському Делі у 100 разів перевищує норму від ВООЗ

Це пов’язано з різким зростанням кількості підпалів фермерами своїх полів під час посівного сезону.

Рівень забруднення повітря в індійському Делі у 100 разів перевищує норму від ВООЗ
Фото: EPA/UPG

Сьогодні якість повітря в Делі досягла критичного рівня, а місто огорнув токсичний смог, ознаменувавши початок сезону забруднення, який став щорічною катастрофою для столичної території Індії.

Про це пише The Guardian.

Школи у місті закрили й заборонили другорядне будівництво навколо міста.

Індекс якості повітря в місті майже досяг позначки 500, що у 100 разів перевищує межу, яку Всесвітня організація охорони здоров'я вважає прийнятною.

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Якість повітря в місті погіршилася за останній тиждень. Це пов’язано з різким зростанням кількості підпалів фермерами у сусідніх штатах Хар'яна та Пенджаб своїх полів під час посівного сезону, посиленням вітрів, які принесли речовини-забрудники у Делі, та падінням температури. 

У неділю в штаті Пенджаб кількість пожеж на фермах збільшилась на 740%: за один день було зареєстровано понад тисячу. Іншими причинами забруднення міста є викиди автомобілів, будівництво та спалювання сміття на заводах.

Делі, де проживає близько 33 мільйонів людей, регулярно називають найзабрудненішим містом у світі. Згідно з індексом якості життя цього року, складеним Інститутом енергетичної політики університету Чикаго, життя мешканців Делі може скоротитися на 11,9 року через погане повітря, яким вони дихають.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, торік лише 13 країн і територій мали “здорову” якість повітря. Рівень забруднення повітря приблизно в 90% країн і територій перевищував рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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