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Велика Британія може провести загальні вибори у 2024-му, − Сунак

Консервативна партія прем'єра зараз програє лейбористам.

Велика Британія може провести загальні вибори у 2024-му, − Сунак
Фото: EPA/UPG

Велика Британія, ймовірно, проведе загальні вибори у 2024-му році. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак, пише Bloomberg.

Прем'єр не хоче допустити, аби його Консервативна партія втратила владу.

Однак варіант проведення виборів наприкінці 2025-го також можливий – якщо консерватори не зможуть подолати розрив з лейбористами, який в останніх опитуваннях складав близько 20 пунктів.

Про вибори йшлося під час розмови Сунака з американським мільярдером Ілоном Маском. Співрозмовники говорили, зокрема, про фейкові зображення. За словами британського прем’єра, він сам став жертвою цієї технології. Сунак вважає, що ризики, пов'язані з фейковими зображеннями, є реальними для політиків і стануть проблемою на виборах у великих країнах наступного року.

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“Наступного року відбудуться вибори у США, Індії, я думаю, Індонезії, можливо, тут”, − сказав Сунак. 

Нагадаємо, 6-9 червня 2024 року відбудуться вибори до Європарламенту. У них братимуть участь понад 400 мільйонів європейських виборців, які оберуть приблизно 700 депутатів на наступні п’ять років. Вибори вперше відбудуться без Великої Британії, яка вийшла з євроблоку у 2020 році.

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