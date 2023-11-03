Лідер “Хезболли” має виступити сьогодні публічно вперше з початку війни

Лідер ліванського шиїтського угрупування ісламізму “Хезболла” Саїд Хасан Насралла має сьогодні виступити перед своїми послідовниками, пише BBC.

Це стане його першим публічним виступом з початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Очікується, що ця заява окреслить подальші дії угруповання, у той час, як терористи та ізраїльська армія ведуть інтенсивні атаки на лівано-ізраїльському кордоні. Є побоювання, що цей район може стати ще одним фронтом конфлікту.

З 7 жовтня “Хезболла” посилила напади на Ізраїль, який вживає заходів у відповідь. Однак обидві сторони намагаються уникнути небезпечної ескалації, а більшість ударів була обмежена прикордонною зоною. Водночас ситуація може змінитися, адже ХАМАС неодноразово закликав своїх союзників приєднатися до боротьби.

“Хезболла”, яку Великобританія, США та інші уряди вважають терористичною організацією, є найбільшою політичною та військовою силою в Лівані. “Це означає, що рішення групи знаходять підтримку далеко за межами її бази підтримки, і багато хто тут з нетерпінням чекає на виступ Насралли – як послідовники, так і вороги”, − зазначає видання.

Місцеперебування Насралли, як завжди, невідоме. Його виступ транслюватиметься у всій країні. “Хезболла” зважилася на цей незвичайний крок, оголосивши про виступ за п'ять днів.

Нагадаємо, американська газета The Wall Street Journal з посиланням на посадовців США написала, що Вашингтон має розвідувальні дані про те, що ПВК "Вагнера може надати "Хезболлі" систему протиповітряної оборони SA-22. Ця система використовує зенітні ракети та гармати протиповітряної оборони для перехоплення літаків.