В Угорщині в листопаді відбуваються спільні військові навчання НАТО

З 2 по 26 листопада в Угорщині триватимуть військові навчання Adaptive Hussars 23 за участю сил НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Угорщини.

“У найближчі тижні Сили оборони Угорщини проведуть військові операції в кількох частинах країни, зміцнюючи співпрацю між Силами оборони Угорщини та цивільною адміністрацією”, - сказав міністр оборони Крістоф Салай-Бобровницький.

Уточнюється, що в рамках міжнародних навчань слід очікувати посилення руху військової техніки на головних і бічних дорогах у багатьох місцях країни.

Нагадаємо, військовий блок НАТО готує свої найбільші спільні військові навчання з часів холодної війни. Навчання Steadfast Defender відбудуться навесні 2024 року, зібравши понад 40 тис. військовослужбовців. Альянс відпрацьовуватиме сценарій відбиття російської агресії проти одного зі своїх членів.