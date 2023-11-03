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В Угорщині в листопаді відбуваються спільні військові навчання НАТО

В рамках міжнародних навчань спостерігатиметься посилення руху військової техніки.

В Угорщині в листопаді відбуваються спільні військові навчання НАТО
Фото: Пресслужба Міноборони Угорщини

З 2 по 26 листопада в Угорщині триватимуть військові навчання Adaptive Hussars 23 за участю сил НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Угорщини.

“У найближчі тижні Сили оборони Угорщини проведуть військові операції в кількох частинах країни, зміцнюючи співпрацю між Силами оборони Угорщини та цивільною адміністрацією”, - сказав міністр оборони Крістоф Салай-Бобровницький.

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Уточнюється, що в рамках міжнародних навчань слід очікувати посилення руху військової техніки на головних і бічних дорогах у багатьох місцях країни.

Нагадаємо, військовий блок НАТО готує свої найбільші спільні військові навчання з часів холодної війни. Навчання Steadfast Defender відбудуться навесні 2024 року, зібравши понад 40 тис. військовослужбовців. Альянс відпрацьовуватиме сценарій відбиття російської агресії проти одного зі своїх членів.

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