Естонський Кайтселійт розпочне навчання своїх членів управлінню дронами

Естонське народне ополченя (Кайтселійт) розпочне навчання членів дружини на операторів дронів. Також легку піхоту навчать діяти у бойовій обстановці за участю БпЛА.

Про це повідомляє ERR.

Як повідомляється, військові дрони кілька років перебувають на озброєнні Сил оборони Естонії і Кайтселійта. Нещодавно Кайтселійт оголосив тендер на державну закупівлю понад 100 дронів. Також виділяється бюджет на план навчання з використання, маскування та обслуговування дронів для Кайтселійта.

"У Сил оборони Естонії, звичайно, більше можливостей. Ми хочемо займатися навчанням на операторів дронів великої кількості цивільного населення, щоб його вміння можна було б використати на полі бою", - сказав голова Генерального штабу Кайтселійта Ееро Ребо.

Також держава закупить програму, яка дозволить діяти членам Кайтселійта за різних обставин, у тому числі за різних погодних умов.

Сили оборони Естонії використовують, зокрема, вироблені в країні дрони-розвідники. Ці дрони застосовуються в Україні та у п'яти європейських країнах НАТО.

Як повідомлялось у серпні, в Україну прибудуть потужні дрони "Калев", "Лембіт" та "Вамбола". Збір грошей на них організували випускники вищих курсів національної оборони в Естонії. Усього на фронт буде відправлено 21 розвідувальний дрон естонського виробництва з підвищеною надійністю позиціонування.