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Фінляндія конфіскувала логотипи трьох російських компаній, серед яких власник Russia Today

АНО "Новини", "Сбербанк" та "Калашников" залишилися без логотипів.

Фінляндія конфіскувала логотипи трьох російських компаній, серед яких власник Russia Today
Фото: Sputnik

Управління зі стягнення боргів конфіскувало усі товарні знаки та логотипи, зареєстровані у Фінляндії компанією АНО ”ТВ-Новини, яка керує російським телеканалом Russia Today, – пише Yle.

За інформацією видання, така ж доля спіткала ”Сбербанк” та збройовий концерн ”Калашников”.

Щодо власників товарних знаків застосовуються економічні санкції ЄС.

Юрист Арі Хієтанен пояснив, що власники можуть використовувати товарні знаки, однак вони більше не можуть розпоряджатися ними.

"Вони (логотипи, – ред.), як і раніше, належать правовласнику, але він не може ними розпоряджатися. Власник не може їх продати, і не може ліцензувати патент чи торгову марку", – заявив Хієтанен.

Фінляндія може повністю заборонити росіянам купувати нерухомість. Наразі готують зміни до закону про угоди з нерухомістю. Міністерство оборони Фінляндії заблокувало три заплановані угоди з нерухомістю за участю російських покупців. Рішення стосується двох об'єктів нерухомості в Руоколахті та одного в Китеї, обидва неподалік російського кордону на півдні Фінляндії.

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