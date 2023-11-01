Україна отримала чергову партію французьких бронемашин AMX-10RCs, – ЗМІ

Українська 37-а окрема бригада морської піхоти отримала 40 французьких колісних бойових розвідувальних машин AMX-10RC, – пише bulgarianmilitary.

Ці укріплені машини, призначені для розвідки та ведення бою, нещодавно доставили з Франції. Відомо, що AMX-10RC вже використовувались Україною під час літнього контрнаступу, однак тоді українські військові втратили 5 таких бронемашин.

При цьому останніми тижнями почала з'являтись інформація про те, що AMX-10RC знову використовуються у бойових діях, зокрема під час вогневих операцій з непрямого наведення. А Україна отримала додаткову партію з 40 бронемашин.

Вперше AMX-10RC був представлений французькій армії в 1981 році, він є наступником потужного Panhard EBR, який слугує розвідувальною бойовою машиною на колесах. Його основним наступальним обладнанням є потужна 105-мм гармата F2 BK MECA L/47, доповнена універсальним 7,62-мм універсальним кулеметом NF1 для збільшення вогневої потужності.

Данія передає черговий пакет військової допомоги для України на понад півмільярда доларів. Україні дадуть танки, БМП-2, боєприпаси, безпілотники та ін.