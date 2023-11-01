Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
ГоловнаСвіт

Україна отримала чергову партію французьких бронемашин AMX-10RCs, – ЗМІ

Частина броньовиків призначена для українських морських піхотинців.

Україна отримала чергову партію французьких бронемашин AMX-10RCs, – ЗМІ
AMX-10RC
Фото: defence-ua.com

Українська 37-а окрема бригада морської піхоти отримала 40 французьких колісних бойових розвідувальних машин AMX-10RC, – пише bulgarianmilitary.

Ці укріплені машини, призначені для розвідки та ведення бою, нещодавно доставили з Франції. Відомо, що AMX-10RC вже використовувались Україною під час літнього контрнаступу, однак тоді українські військові втратили 5 таких бронемашин.

При цьому останніми тижнями почала з'являтись інформація про те, що AMX-10RC знову використовуються у бойових діях, зокрема під час вогневих операцій з непрямого наведення. А Україна отримала додаткову партію з 40 бронемашин.

Вперше AMX-10RC був представлений французькій армії в 1981 році, він є наступником потужного Panhard EBR, який слугує розвідувальною бойовою машиною на колесах. Його основним наступальним обладнанням є потужна 105-мм гармата F2 BK MECA L/47, доповнена універсальним 7,62-мм універсальним кулеметом NF1 для збільшення вогневої потужності.

Данія передає черговий пакет військової допомоги для України на понад півмільярда доларів. Україні дадуть танки, БМП-2, боєприпаси, безпілотники та ін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies