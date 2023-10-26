Данія передає черговий пакет військової допомоги для України на понад півмільярда доларів

Данія відправляє чергову військову допомогу для України понад пів мільярда доларів. Про це йдеться на сайті Міноборони Данії.

Відомо, що до чергового пакета допомоги входять танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Постачання останніх фінансується спільно з Німеччиною.

"Це обладнання та боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності Збройних сил України", – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

"Я зустрівся зі своїм українським колегою у вівторок у Києві й отримав оновлену інформацію частково про ситуацію в Україні та частково про потреби України в боротьбі з російським вторгненням. Саме на основі триваючих переговорів з українцями було складено тринадцятий і всеосяжний пакет пожертвувань Данії", – заявив міністр оборони Данії.

Напередодні Володимир Зеленський і міністр оборони Данії обговорили постачання Україні винищувачів і систем ППО. Зеленський і Поульсен обговорили співпрацю в межах авіаційної коаліції та тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та партнери готуються передати Україні.