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Данія передає черговий пакет військової допомоги для України на понад півмільярда доларів

Україні дадуть танки, БМП-2, боєприпаси, безпілотники та ін.

Данія передає черговий пакет військової допомоги для України на понад півмільярда доларів
Троель Поульсен
Фото: Troels Lund Poulsen Facebook

Данія відправляє чергову військову допомогу для України понад пів мільярда доларів. Про це йдеться на сайті Міноборони Данії.

Відомо, що до чергового пакета допомоги входять танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Постачання останніх фінансується спільно з Німеччиною.

"Це обладнання та боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності Збройних сил України", – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

"Я зустрівся зі своїм українським колегою у вівторок у Києві й отримав оновлену інформацію частково про ситуацію в Україні та частково про потреби України в боротьбі з російським вторгненням. Саме на основі триваючих переговорів з українцями було складено тринадцятий і всеосяжний пакет пожертвувань Данії", – заявив міністр оборони Данії.

Напередодні Володимир Зеленський і міністр оборони Данії обговорили постачання Україні винищувачів і систем ППО. Зеленський і Поульсен обговорили співпрацю в межах авіаційної коаліції та тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та партнери готуються передати Україні.

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