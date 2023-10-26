​На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак окупантів, - Генштаб

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області. Тут Сили оборони відбили 14 атак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили чотири атаки в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили сім атак.

На Мар’їнському противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 13 атак ворога.

На Лиманському, Шахтарському і Запорізькому напрямках загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, продовжують перегрупування військ.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб росіян.

Протягом доби відбулись 45 бойових зіткнень. Загалом окупанти завдали 14 авіаційних ударів та здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 26 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Нова Гута, Волфине та Пожня Сумської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Нова Гута, Волфине та Пожня Сумської області; на Куп’янському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області;

від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області; на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора Донецької області;

під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора Донецької області; на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Опитне Донецької області4

артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Опитне Донецької області4 на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка4

під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка4 на Шахтарському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Новоселівка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Новоселівка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області; на Херсонському окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Львове, Тягинка, Микільське Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, Росія зосередила на Лимансько-Куп’янському напрямку близько 100 тисяч своїх військових.

Унаслідок чергового ворожого авіаудару по Херсонщині нині загинув 59-річний чоловік.