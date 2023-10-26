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Грузія впустила на свою територію колишніх українських в'язнів, яких насильно вивезли до Росії

Українцям довелося два тижні чекати на кордоні.

Грузія впустила на свою територію колишніх українських в'язнів, яких насильно вивезли до Росії

Українців, які впродовж двох тижнів перебували на російсько-грузинському кордоні, впустили до Грузії. Про це повідомили в організації Volunteers Tbilisi, – пише «Ехо Кавказу».

«25 жовтня, ближче до півночі, семеро чоловіків приїхали на автовокзал Дідубе у місті Тбілісі. Чоловіки за сприяння волонтерів зараз займаються отриманням важливих документів, щоб повернутися до України», – йдеться у повідомленні організації.

Відомо, що колишніх ув'язнених з України примусово вивезли до російських колоній. Після звільнення з в'язниці чоловіків привезли до депортаційного центру у Волгограді, де видали ухвали про заборону на в'їзд до Росії на вісім років. Їх не впускали до Грузії, пославшись на необхідність спершу отримати відповідь від МЗС України.

Відомо, що всі семеро чоловіків відбували покарання в колоніях Херсона. Незадовго до того, як ЗСУ звільнили місто восени 2022 року, їх вивезли до колонії «у сторону Росії».

З 11 жовтня вони перебували на російсько-грузинському кордоні. Вони звернулися за допомогою до посольства України в Грузії, ООН та Європейського суду з прав людини.

Наприкінці серпня грузинська влада пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, вивезених у Росію окупаційною владою.

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