Терористи ХАМАСу утримують в заручниках ще 224 людини, – ЦАХАЛ

Ізраїльська армія заявляє, що терористи ХАМАСу досі утримують у заручниках у секторі Гази 224 людини. Про це повідомляє CNN.

Більшість заручників були захоплені бойовиками 7 жовтня під час несподіваної атаки на Ізраїль. Частину людей бойовики викрали з їхніх домівок у кібуцах поблизу кордону, інших – з музичного фестивалю Supernova у пустелі Негев неподалік Сектору Гази.

Відомо про звільнення із полону чотирьох заручників – двох американок Джудіт Раанан та її 17-річної доньки Наталі. Передача відбулася на кордоні з сектором Гази 20 жовтня.

У понеділок увечері терористи звільнили ще двох заручниць – ізраїльтянок 85-річну Йохевед Ліфшиц і 79-річну Нуріт Купер, яких передали представникам Червоного Хреста на пункті пропуску "Рафах" між Ізраїлем і Єгиптом. Жінки були викрадені терористами з їхніх будинків у кібуці Нір-Оз. Їхні чоловіки досі залишаються в полоні на території сектору Гази.

Решта 224 заручники – мирні жителі з Мексики, Бразилії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Британіі та Таїланду, а також ізраїльські цивільні особи та солдати.

Наразі тривають переговори щодо звільнення заручників, яких ХАМАС утримує в Газі, повідомили джерела CNN. Однак переговори, в яких беруть участь США, Ізраїль, Катар, Єгипет і ХАМАС, є складними.