Голова МЗС Литви закликав ЄС скоріше передати Україні обіцяний 1 мільйон артснарядів: "Нині ми доставили лише 300 000"

"Північна Корея доставила в Росію 350 000 одиниць. У нас безумовно є ресурси, щоб перевершити Північну Корею".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає Європейський Союз прискорити постачання обіцяного Україні 1 мільйона артилерійських снарядів.

Про це він написав у соцмережі Х.

"ЄС пообіцяв Україні 1 мільйон артилерійських снарядів. Нині ми доставили лише 300 000. Водночас Північна Корея доставила в Росію 350 000 одиниць. У нас безумовно є ресурси, щоб перевершити Північну Корею", - зазначив він.

Як повідомлялося, 20 березня на спільному засіданні міністрів оборони та закордонних справ Євросоюзу було вирішено поставити протягом року мільйон артилерійських снарядів, зокрема калібру 155 мм. Це рішення було підтверджено на саміті ЄС 24 березня.

Однак, наразі, пише видання Bloomberg, станом на зараз виконано тільки 30% від запланованого.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що найближчим часом Литва передасть Україні пускові установки до систем ППО NASAMS.