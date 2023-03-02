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ЄС планує виділити 1 мільярд євро на гаубичні снаряди для України, - ЗМІ

Євросоюз допомагає Україні постачати зброю через позабюджетний міжурядовий фонд під назвою "Європейський фонд миру".

ЄС планує виділити 1 мільярд євро на гаубичні снаряди для України, - ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Європейський Союз у новому плані військової підтримки України запропонує виділити 1 мільярд євро для боєприпасів, зокрема -155-мм артилерійських снарядів.

Про це повідомляє видання Politico.

ЄС допомагає Україні постачати зброю через позабюджетний міжурядовий фонд під назвою "Європейський фонд миру", який використовується для відшкодування країнам, що експортують зброю в Україну.

Наразі фонд виплатив 3,6 мільярда євро військової допомоги Україні, а країни-члени ухвалили рішення в грудні минулого року збільшити фінансування на 2 мільярди євро в 2023 році.

"На сьогоднішній день потреби у видатках були визначені нечітко, але зараз ЄС приділяє велику увагу артилерійським боєприпасам, оскільки українські сили ведуть виснажливі гаубичні битви з росіянами на сході, навколо таких міст, як Бахмут", - пише Politico.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg також повідомило, що ЄС може запропонувати трикомпонентний план забезпечення України боєприпасами. Це станеться у відповідь на заклики збільшити виробничі потужності континенту. Втім, наразі сума фінансування залишається незрозумілою.

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