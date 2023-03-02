Журналісти опублікували супутникові знімки після пожежі на полігоні ППО в російському Єйську

Поки невідомо, чи постраждав сам аеродром.

Журналісти програми “Схеми” опублікували супутникові знімки з полігону ППО в російському Єйську Краснодарського краю, де 28 лютого відбулася пожежа.

Чи постраждав безпосередньо аеродром в Єйську – наразі невідомо, супутник поки не зафіксував, як виглядає летовище, йдеться в повідомленні журналістів у Telegram.

Фото: Схеми

Фото: Схеми

“Водночас за допомогою знімків за 15 лютого можна побачити, які саме літаки знаходились на аеродромі раніше. На першому супутниковому фото у східній частині летовища – два винищувачі типу МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів типу Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 і один Іл-38. В центральній частині летовища станом на 15 лютого знаходились: три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27”, – повідомили вони.

У західній частині аеродрому юув пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.

28 лютого місцеві Telegram-канали заявили, що аеродром в Єйську нібито атакували “невідомі безпілотники”. При цьому влада стверджувала, що це були “навчання”.

За даними "Мілітарного", з аеродрому в Єйську злітали літаки, які бомбардували, зокрема, Маріуполь. Його для атак на Україну використовують підрозділи тактичної авіації 4 армії ВПС РФ.

Нагадаємо, що в жовтні в Єйську на житловий будинок впав російський військовий літак із боєкомплектом.