ЄС запропонує план збільшення поставок боєприпасів в Україну

Європейський Союз може запропонувати трикомпонентний план забезпечення України боєприпасами. Це станеться у відповідь на заклики збільшити виробничі потужності континенту. Втім, наразі сума фінансування залишається незрозумілою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з отриманим Bloomberg документом, пропозиція передбачає негайну передачу боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів, із наявних запасів або незавершених замовлень.

Також план містить використання спільної системи закупівель для агрегування замовлень європейській промисловості.

Документ передбачає і нарощування промислового потенціалу Європи для задоволення поточного та майбутнього попиту.

У плані мало згадуються точні цифри в доларах або доступні джерела фінансування для негайного збільшення потенціалу.

У документі ЄС йдеться, що Боррель запропонує пакет у розмірі 1 млрд євро для відшкодування державам-членам, які надсилають Україні боєприпаси зі своїх власних запасів.

“Партнерів-однодумців можна було б запросити підтримати ці зусилля шляхом добровільних фінансових внесків”, - йдеться в документі.

Другий напрямок плану передбачатиме задоволення потреб України через семирічний проект із закупівель. Він незабаром буде запущений під керівництвом Європейського оборонного агентства, щоб задовольнити потреби держав-членів, починаючи від боєприпасів для стрілецької зброї до 155-мм снарядів.

Контракти можуть бути попередньо укладені з кінця квітня до кінця травня.

Також для безпосередньої закупівлі боєприпасів для України або для держав-членів може бути використаний механізм European Peace Facility.

Ймовірно, уряди країн ЄС будуть змушені підняти стелю бюджету EPF. Без додаткової ліквідності цього року країни-члени не зможуть закупити те, що потрібно Києву, до 2024 року.

Нарешті, ЄС планує запропонувати різні заходи для збільшення виробництва у довгостроковій перспективі та подолання деяких проблем, з якими стикається галузь.

Нагадаємо, Німеччина буде нарощувати виробництво боєприпасів, а також потужностей з ремонту озброєння, аби краще підтримати Україну.