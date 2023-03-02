Від Росії Україну врятує або НАТО, або ядерна зброя, - глава МЗС Естонії

"Якщо ми скажемо, що майже не побачимо Україну членом НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося - чи передбачаємо, - що Росія знову нападе", - сказав Урмас Рейнсалу.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що єдиною гарантією для України у протидії російській агресії, окрім НАТО, було б постачання ядерної зброї, повідомляє Newsweek.

Рейнсалу закликав союзників із Альянсу не виключати Україну в обмін на мир із Росією, попередивши, що це затягне нашу державу в "сіру зону", де єдиним засобом стримування подальшої агресії з боку Москви буде дедалі руйнівніша зброя.

"Якщо ми скажемо, що майже не побачимо Україну членом НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося - чи передбачаємо, - що Росія знову нападе, і тоді країни НАТО будуть залучені до світової війни, чи хоча б війни за європейський континент", - сказав глава естонського МЗС.

Рейнсалу наголосив, що Київ ніколи не відмовлявся від своєї мети членства в НАТО, це прагнення закріплене у Конституції України та має рекордний рівень підтримки серед громадян.

Естонський міністр також відреагував на пропозицію Британії, Франції та Німеччини укласти з Україною тристоронній пакт щодо безпеки замість членства у НАТО.

"У нас уже було це з відомим Будапештським меморандумом", - сказав Рейнсалу, маючи на увазі угоду 1994 року, за якою Україна здала ядерні боєголовки радянської доби в обмін на гарантії безпеки від Росії, США та Великобританії.

"Не можна копіювати НАТО... Який сенс намагатися копіювати НАТО, якщо ви даєте зрозуміти, що це не НАТО? Це як напів-НАТО. Я з підозрою ставився б до цієї репліки", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Німеччина, Франція та Великобританія розглядають тісніші зв'язки між НАТО та Україною як спосіб спонукати Київ розпочати мирні переговори з Росією наприкінці цього року.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії заявив, що перспектива членства України в НАТО поки віддалена.