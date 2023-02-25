У Європі розглядають тісніші зв'язки між НАТО та Україною як спосіб спонукати Київ до переговорів із РФ, - WSJ

Німеччина, Франція та Великобританія очікують, що перемовини розпочнуться наприкінці цього року.

Німеччина, Франція та Великобританія розглядають тісніші зв'язки між НАТО та Україною як спосіб спонукати Київ розпочати мирні переговори з Росією наприкінці цього року, повідомляє WSJ.

Видання зіслалося на заяви представників трьох урядів, оскільки деякі із західних партнерів Києва дедалі більше сумніваються у здатності України відвоювати всю свою територію.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак минулого тижня озвучив план угоди, яка дозволить надати Україні набагато ширший доступ до передової військової техніки, зброї та боєприпасів для самооборони після закінчення війни.

За словами французьких, німецьких та британських офіційних осіб, через рік після початку війни Париж і Берлін також підтримують цю ініціативу, і всі три уряди бачать у ній спосіб зміцнити довіру до України та дати уряду стимул розпочати переговори з Росією.

Офіційні особи обережно заявили, що будь-яке рішення про те, коли та за яких умов розпочнуться мирні переговори із Кремлем, повністю залежить від України.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі сказали, що йому необхідно розпочати розгляд мирних переговорів з Москвою.

За словами джерел видання, за вечерею в Єлисейському палаці Макрон виступив із промовою, сказавши Зеленському, що навіть смертельні вороги, такі як Франція та Німеччина, мають укласти мир після Другої світової війни.

Виступаючи після конференції з безпеки в Мюнхені президент Франції став одним із перших західних лідерів, які публічно поставили питання, чи зможуть Україна чи Росія досягти своїх цілей на полі бою, заявивши, що жодна зі сторін не зможе перемогти у військовому плані. А глава Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що "ми можемо опинитися в ситуації, коли звільнення деяких частин української території може призвести до більшої кількості людських жертв, ніж це було б прийнятне суспільству" і що, можливо, "настане момент , коли українці зможуть почати думати про інший результат".

Пропозиція про поглиблення зв'язків між НАТО і Україною хоча і не відповідає повному членству в Альянсі, але з часом може ним завершитися.

За словами офіційних осіб трьох країн, вона не включатиме жодних зобов'язань щодо розміщення сил НАТО в Україні. Наша держава не зможе розраховувати на так званий захист за статтею 5, однак це відкриє для України можливість отримання військових засобів для стримування будь-якого майбутнього нападу Росії.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського відвідати саміт Альянсу 11-12 липня у Вільнюсі.

Раніше Зеленський заявив, що мирні переговори між Україною і Росією можливі тільки після того, як Володимир Путін виведе свої війська.