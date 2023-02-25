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Гватемала підтримає створення спецтрибуналу над Росією, - Кулеба

Країна стане першою в Латинській Америці, яка зробить такий крок.

Гватемала підтримає створення спецтрибуналу над Росією, - Кулеба
Фото: Twitter/Dmytro Kuleba

Гватемала стане першою з країн Латинської Америки, яка підтримає створення спецтрибуналу над Росією. 

Про це у своєму твітері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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У Нью-Йорку Кулеба зустрівся з главою МЗС Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Сторони обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, зокрема, за злочин агресії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флорес.
Фото: Twitter/Dmytro Kuleba
Глава МЗС України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флорес.

"Гватемала приєднається до Основної групи зі створення спеціального трибуналу, першою країною Латинської Америки, яка зробить це", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, торік президент Гватемали Алехандро Джамматтеї уперше за всю історію двосторонніх відносин обох держав відвідав Україну, побувавши у зруйнованих росіянами передмістях Києва.

Днями Генеральна Асамблея ООН підтримала проєкт резолюції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У документі є заклик до РФ негайно вивести війська з усієї території України та припинити бойові дії, а також наголошується на необхідності притягти до відповідальності всіх винних за скоєні на території України "найсерйозніші злочини з міжнародного права".

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