США повідомляють про розширення підтримки Іраном Росії

Мета такої співпраці - отримати більше озброєнь та військової техніки для війни проти України.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що має інформацію про розширення підтримки РФ іранським режимом.

Про це повідомив Укрінформ.

“У листопаді Іран відправив до РФ артилерійські й танкові снаряди для їх використання в Україні”, - сказав Кірбі.

Він наголосив, що Росія хоче поглибити взаємодію з Іраном. Мета такої співпраці - отримати більше озброєнь та військової техніки для війни проти України.

В свою чергу, РФ пропонує в обмін на це Ірану власні військові розробки.

“Росія пропонувала Ірану безпрецедентну співпрацю у сфері оборони, зокрема ракети, електроніку та ППО. Ми вважаємо, що Росія може надати Ірану винищувачі”, - підкреслив Кірбі.

Він додав, що Іран хоче купити у Росії додаткове військове обладнання, зокрема ударні гелікоптери, радари та навчально-бойову авіацію.

Загалом йдеться про отримання Іраном військового обладнання на мільярди доларів.

Нагадаємо, Іран і Росія хочуть побудувати в Росії завод, який міг би поставити понад 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні.