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США повідомляють про розширення підтримки Іраном Росії

Мета такої співпраці - отримати більше озброєнь та військової техніки для війни проти України. 

США повідомляють про розширення підтримки Іраном Росії
Фото: DW

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що має інформацію про розширення підтримки РФ іранським режимом. 

Про це повідомив Укрінформ.

“У листопаді Іран відправив до РФ артилерійські й танкові снаряди для їх використання в Україні”, - сказав Кірбі.

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Він наголосив, що Росія хоче поглибити взаємодію з Іраном. Мета такої співпраці - отримати більше озброєнь та військової техніки для війни проти України. 

В свою чергу, РФ пропонує в обмін на це Ірану власні військові розробки.

“Росія пропонувала Ірану безпрецедентну співпрацю у сфері оборони, зокрема ракети, електроніку та ППО. Ми вважаємо, що Росія може надати Ірану винищувачі”, - підкреслив Кірбі.

Він додав, що Іран хоче купити у Росії додаткове військове обладнання, зокрема ударні гелікоптери, радари та навчально-бойову авіацію.

Загалом йдеться про отримання Іраном військового обладнання на мільярди доларів.

Нагадаємо, Іран і Росія хочуть побудувати в Росії завод, який міг би поставити понад 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні. 

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