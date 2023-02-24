Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що будь-які нові переговори з Росією мають відповідати резолюції Генасамблеї Організації об'єднаних націй "Про справедливий і сталий мир в Україні".

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН.

"Резолюція, що була вчора проголосована на Генасамблеї ООН, відповідає логіці, що викладена у формулі миру президента Зеленського. Мета цього плану - відновити повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, що були міжнародно визначені у 1991 році. Вона прописана у повній відповідності до Статуту ООН, якого ми зобов’язалися дотримуватися та поважати", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що основна мета плану - змусити Росію забрати своїх військових з території України.

"Якщо коротко, мета плану - змусити Росію піти геть з України та зробити мир безпечнішим. Очевидно, що будь-які нові мирні пропозиції мають відповідати вимогам та рамкам проголосованої резолюції. Ми закликаємо усі країни світу сприяти виконанню резолюції і формули миру Зеленського. Ми маємо діяти об’єднано та швидко", - сказав голова МЗС.

Кулеба додав, що Україна чинитиме опір російським окупантам, як вона це робила до цього.

"І вона переможе. Путін програє швидше, ніж він думає. Ось, що мають знати російські високопосадовці та чиновники. Ви думаєте, що ви зможете уникнути відповідальності за все, що ви накоїли? Ні, ви постанете перед трибуналом. Ви свідчитимете про те, як ви допомагали агресії та слідували наказам. Думаєте, світ втомиться підтримувати Україну? Ця підтримка лише зростатиме. Ви думаєте, що Україна раптом втомиться захищати себе? Чим більше ви атакуватиме, тим рішучішого опору ми провадитиме і тим ближчою ставатиме ваша повноцінна поразка", - сказав міністр.

Нагадаємо, вчора, 23 лютого, Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні". Попри те, що Росія та її союзники робили все, аби завалити голосування, внести свої правки, що мали на меті змусити Україну сісти за стіл перемовин з агресором на його умовах, а світ - відмовитися від постачання оборонного озброєння нашій державі, більшість країн - членів ООН виступила проти РФ.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал".