Він подякував працівникам медіа за роботу протягом року війни.

У Києві відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Трансляцію вело агентство Укрінформ.

"Найголовніше сьогодні подякувати вам, шановні представники медіа, журналісти. Думаю, що це дуже важливо – те, що ви зробили протягом цього року", – сказав президент.

Він додав, що велика потужність – те, що журналісти привнесли. Він також відзначив медіа західних партнерів. Загиблих журналістів вшанували хвилиною мовчання.

Президент відповідав на питання українських та закордонних журналістів понад 2,5 години.

Це – перший за рік повномасштабного вторгнення пресбрифінг президента, який транслювався уонлайні наживо.