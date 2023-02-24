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У Києві відбулася пресконференція президента Зеленського

Він подякував працівникам медіа за роботу протягом року війни. 

У Києві відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Трансляцію вело агентство Укрінформ. 

"Найголовніше сьогодні подякувати вам, шановні представники медіа, журналісти. Думаю, що це дуже важливо – те, що ви зробили протягом цього року", – сказав президент.

Він додав, що велика потужність – те, що журналісти привнесли. Він також відзначив медіа західних партнерів. Загиблих журналістів вшанували хвилиною мовчання. 

Президент відповідав на питання українських та закордонних журналістів понад 2,5 години. 

Це – перший за рік повномасштабного вторгнення пресбрифінг президента, який транслювався уонлайні наживо. 

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