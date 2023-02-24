Зловмисник був на постійному контакті з російськими "злодіями в законі".

У результаті спецоперації у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет – так званий «смотрящий» за Кривим Рогом. Саме він причетний до численних фактів обкладання «даниною» представників малого і середнього бізнесу. Для цього брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання. За вирішення «спору» кримінальник отримував свій «відсоток» від загальної суми «вибитих» грошей", - йдеться в повідомленні.

У разі відмови сплачувати "борги" учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

Зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими "злодіями в законі". З ними він періодично координував свою діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого "общака".

Співробітники СБУ задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його на спробах чергового отримання грошей за вирішення "спірних питань" з бізнесом. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу (встановлення або поширення злочинного впливу).

Планується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, в квітні минулого року на Дніпропетровщині затримали "авторитетів", які побили тероборонців.