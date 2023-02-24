З російського полону за цей час звільнили 1 863 громадянини.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За рік повномасштабної війни з РФ вдалося здійснити 38 обмінів полоненими.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військополоненими.

“Упродовж року повномасштабного вторгнення Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими вдалося провести 38 обмінів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з російської неволі ми звільнили 1 863 громадян. Серед них 180 жінок, 107 цивільних.

Нагадаємо, станом на 22 лютого в полоні у росіян знаходяться щонайменше 963 цивільних заручники. Наразі Мінреінтеграції проводить аудит списків цивільних заручників.