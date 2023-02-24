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Зеленський вручив нагороди українським захисникам на Софійській площі

У річницю повномасштабного вторгнення в центрі української столиці вручили нагороди військовим та цивільним оборонцям України. 

Фото: ОПУ

У Києві на Софійській площі у річницю повномасштабного вторгнення Росії відбулося нагородження захисників України. Захід названо "Лютий. Рік незламності". 

Відзнаки вручав президент Володимир Зеленський. На урочистостях були присутні й міністр оборони Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Фото: ОПУ

Публікуємо повний текст виступу президента. 

"Героям слава! Ми говоримо ці слова щоразу, відповідаючи на наше національне гасло. Лунає: "Слава Україні!", – і чуємо згадку про тих, завдяки кому наша держава живе. Так звучать тисячоліття нашої історії і роки нашої війни за незалежність. Так шануємо покоління тих, хто міцно боровся, щоб у вільному Києві і повсюди у вільній Україні майорів наш синьо-жовтий прапор нашого народу. І так шануємо покоління те, яке зараз бореться за Україну. Шануємо кожного, шануємо кожну, хто став воїном для України, для нашої держави. Згадуємо кожного і кожну, хто рятував українців. Памʼятаємо кожного і кожну, хто віддав своє життя заради життя України. Всі моменти нашої величної історії і пройденого народом шляху – у цій шані, в цій памʼяті, у цих словах, якими відповідають і будуть відповідати мільйони. Знаю, що будуть! Бо Україну збережено. Волю збережено. Герої – зберегли.Я звертаюся зараз до усіх, хто обрав для себе саме таку долю. До усіх наших героїв. До тих, хто присутній тут, на Софійській площі, і хто чує мене зараз в різних куточках України. До тих, хто воює зараз і бореться за Україну сьогодні, і хто наближає нашу перемогу. Я звертаюся зараз до тих, хто вже чув вдячність за порятунок життів українців і хто неодмінно почує вдячність, коли ще врятує життя. До тих, хто допомагає всім нам, домагає нашій державі – Україні долати випробування і чия міцність, хоробрість та порядність ще стануть опорою нашій державі і нашому народу. Я звертаюся до тебе, український солдате! Я звертаюся до тебе, рятівнику українців! Я звертаюся до тебе, помічнику держави! Сьогодні після року вирішальної війни за незалежність України – і тут, на цьому величному місці, яке бачило Ярослава і Богдана, і Михайла, і багатьох інших, хто бився за Україну, – я хочу сказати усім вам, хто бʼється за Україну і хто живе Україною... Я хочу сказати: я пишаюся вами! Ми всі, кожен і кожна, пишаємося вами! І хай ця гордість йде вулицями і окопами. Хай ця гордість йде майданами і містами. Хай ця гордість йде серцями і країнами. Хай ця гордість промовляє всюди, що Україна живе! І хай ця гордість не забуває, скільки героїв і яких віддали життя за Україну і волю для нашої держави і людей. Я прошу вас, усіх, хто зараз тут, на Софійській площі, і усіх, хто зараз чує мене, вшанувати хвилиною мовчання памʼять кожного і кожної, хто загинув за нашу державу.Шановні українські солдати!Шановні українські рятівники!Шановні наші волонтери!Шановні захисники і захисниці України!Кожен і кожна, хто бореться за Україну, за всіх нас, українців!Українські воїни, українські герої! Ті, хто свідомо став на військовий шлях і кого цей шлях обрав 14-го року і 24-го лютого. Ті, хто не уявляє свого життя без допомоги іншим українцям і всій нашій державі. Ті, хто стійко боронить позиції України і наближає день нашої перемоги. Саме від вас залежить, чи бути всім нам, чи бути Україні. Щодня залежить! Щогодини! Саме від тебе, український воїне! Найголовніша наша людина. Яка стоїть і завдяки якій стоять мільйони українців. Яка вистоїть і завдяки якій вистоїть Україна! Завдяки якій вічно лунатиме: "Слава Україні!". Я дякую усім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність! Слава усім, хто зараз в бою! Слава Збройним Силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки України, Національній поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим Силам оборони і безпеки! Слава усім вам, хто допомагає битися, і хто рятує життя! Світла памʼять усім, чиє життя забрала ця війна! Слава нашим героям! Слава Україні".

Серед нагороджених – не лише військові та правоохоронці, а й цивільні, які героїчно протистояли російському окупанту та наслідкам вторгнення. Серед них – щонайменше один працівник енергетичного сектору.

Посмертні нагороди вручили родичам українських героїв.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

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