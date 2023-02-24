Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
ГоловнаСуспільствоВійна

За дев’ять років війни українці стали міцнішими за бетон і сталь, – Залужний

“Основа нашої стійкості – звичайні люди”.

За дев’ять років війни українці стали міцнішими за бетон і сталь, – Залужний
Фото: ОПУ

У річницю широкомасштабного вторгнення РФ головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував усім українцям за стійкість, підтримку і віру.

Про це Залужний написав у Telegram.

"Основа нашої стійкості – люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю", – зазначив Залужний.

За його словами, "це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти".

 

Залужний додав, що за девʼять років війни "ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі".

"Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, – повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить – доземний уклін. Усім полеглим за свободу – Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо!", – наголосив Залужний.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся українців у річницю повномасштабного вторгнення ворога.

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також