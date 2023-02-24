"Буде наш контрнаступ. Крок за кроком ми прийдемо до перемоги", – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков у річницю повномасштабного вторгнення ворога звернувся до Сил оборони України та всіх українців.

Він наголосив, що усі захисники та захисниці зробили неможливе. Дали відсіч армії ворога, що наводила жах на весь світ.

"Але виявилася безсилою проти українців, які боронять свій дім і своїх близьких, б’ються за свою землю. Рік тому нам було складно отримати серйозну зброю. Сьогодні цивілізовані країни бачать, що саме ви є щитом Європи на сході. Без України Європа ніколи не буде в безпеці. Саме на вас захоплено дивляться у різних куточках планети. Бо ви захищаєте Свободу. Волю. Права. Гідність. Від рабства і зневіри", – сказав міністр.

Резніков додав, що це був рік великих героїв і великих трагедій, звитяги і болю. Ми тимчасово втрачали і знову повертали наші міста. Ми вшановували найхоробріших і проводжали у засвіти найкращих. Завдяки Силам оборони України – ЗСУ, Нацгвардії, прикордонникам, розвідникам, бійцям СБУ, УДО та НАБУ, поліцейським та воїнам з інших структур – ми цей рік вистояли.

"Пережили. Витерпіли. Тепер ми вступаємо в новий період. З новим завданням – перемогти. Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному – якою буде перемога України? Відповідь проста. Перемога – це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку росії. Перемога – коли Україна буде. Буде суверенною і незалежною у міжнародно визнаних кордонах. Успішною, заможною, сильною. А росії у нинішньому вигляді – не буде. Не буде терористичного московського режиму, який говорить про «братерство» і при цьому чинить геноцид. Розповідає про «звільнення» і стирає з лиця землі цілі міста. Який спалює сотні тисяч своїх власних громадян у війні і руйнує майбутнє наступних поколінь через примхи боягузів, які постійно брешуть і ховаються у бункерах", – сказав він.

Ми переможемо, бо наша мета – життя, щастя, добробут.

"Вони програють і понесуть відповідальність. Бо сіють навколо себе тільки смерть і страждання. Наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів. Але стратегічно він вже програв. Нам треба довести справу до кінця. Уже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось", – підкреслив міністр оборони України.

Резніков додав, що ми в цій битві не самі. Є коаліція з 54 країн, що підтримують Україну.

"Що нас очікує? Більше зброї, у тому числі – української. Для усіх Сил оборони. Будуть танки і бронетехніка. Ми будемо ще краще перехоплювати ракети і дрони терористів, з якої країни вони б не походили. Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд", – сказав він.

Також буде нова якість оборони за рахунок технологій. Ми будемо вражати сильніше і на більшу відстань, у повітрі, на землі, на морі та у кіберпросторі.

"Буде наш контрнаступ. Ми багато працюємо, щоб його підготувати і забезпечити", – наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у зверненні до річниці повномасштабного вторгнення РФ наголосив, що буде робитися все, аби цей рік став роком перемоги.