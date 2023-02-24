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​Через значні втрати росіяни ведуть приховану мобілізацію на Кавказі

Велика кількість мобілізованих – ув’язнені, яким обіцяють звільнення за умови добровільної участі у війні.

​Через значні втрати росіяни ведуть приховану мобілізацію на Кавказі
Фото: EPA/UPG

Через значні втрати ворог веде приховану мобілізацію в регіонах Кавказу. Це переважно громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

“З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, ворог продовжує приховану мобілізацію в Російській Федерації. Зокрема, в регіонах Кавказу, триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України”, – йдеться у зведенні.

Зазначається, що мобілізації підлягають всі чоловіки незалежно від стану здоров’я та бажання воювати. Велика кількість мобілізованих – це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України.

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Раніше у Генштабі повідомлялося про те, що ворог збільшує чисельність особового складу. 

 

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