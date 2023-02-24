Салліван прокоментував виділення США Україні $2 млрд безпекової допомоги: "Продовжимо спостерігати за тим. що потрібно"

З точки зору Вашингтона “F-16 не є питанням для короткострокової боротьби. F-16 – це питання для довгострокової оборони України”.

Виділення Сполученими Штатами Україні додаткових 2 мільярдів доларів безпекової допомоги підтвердив радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван.

Про це пише Reuters.

“Ми продовжуватимемо спостерігати за тим, що потрібно, аби переконатися, що надаємо необхідне, те, що потрібно Україні для досягнення успіху на полі бою", – сказав Салліван на заході, організовуваному CNN з нагоди роковин вторгення Росії в Україну.

Салліван додав, що президент Джо Байден і президент України Володимир Зеленський мали "глибокі розмови про те, який саме потенціал і яка підготовка потрібна Україні, щоб досягти успіху у спробі повернути територію".

На запитання про американські винищувачі F-16, радник Білого дому відповів, що з точки зору Вашингтона “F-16 не є питанням для короткострокової боротьби. F-16 – це питання для довгострокової оборони України”.

Нагадаємо, як повідомило CNN йдеться про пакет USAI, які купуються або укладаються за контрактом у промисловості. На отримання такої допомоги потрібно більше часу.

Пакет міститиме нове фінансування закупівель та нові контракти на ракети HIMARS, 155м артилерійських боєприпасів, кілька типів дронів (БПЛА), обладнання протидії БПЛА, обладнання для розмінування, обладнання безпечного зв'язку і фінансування навчання та обслуговування.