США оголосять про виділення Україні безпекової допомоги на 2 млрд доларів, - ЗМІ

Очікується, що сьогодні, 24 лютого, США оголосять пакет допомоги Україні вартістю 2 млрд доларів.

Про це повідомляє CNN.

“На відміну від комплектів зброї, які збираються безпосередньо зі складів зброї в США та можуть бути швидко доставлені в Україну, пакети USAI купуються або укладаються за контрактом у промисловості”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, хоча отримання допомоги може зайняти набагато більше часу, це сигналізує про довгострокове зобов’язання надавати допомогу Україні.

Пакет міститиме нове фінансування закупівель та нові контракти на обладнання для України, в тому числі:

Ракети HIMARS

155м артилерійських боєприпасів

кілька типів дронів (БПЛА)

Обладнання протидії БПЛА

Обладнання для розмінування

Обладнання безпечного зв'язку

Фінансування навчання та обслуговування

Нагадаємо, 21 лютого США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні обсягом 460 мільйонів доларів. ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для Himars, артилерійські снаряди (155 мм) і мінометні снаряди (120 мм), 4 радіолокаційні системи, додаткові протитанкові ракетні комплекси Javelin і підривні снаряди, майже 2000 протитанкових ракет, чотири БМП Bradley, дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби і запчастини для техніки.