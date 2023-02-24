​На аеродромі у Запоріжжі незаконно демонтували 398 плит злітно-посадкової смуги
​На аеродромі у Запоріжжі незаконно демонтували 398 плит злітно-посадкової смуги
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Провал Росії в ООН. Світ підтримав «формулу миру Зеленського». Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав «формулу миру Зеленського». Путіна чекає трибунал
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСвіт

США оголосять про виділення Україні безпекової допомоги на 2 млрд доларів, - ЗМІ

Пакет допомоги може містити безпілотники та боєприпаси.

США оголосять про виділення Україні безпекової допомоги на 2 млрд доларів, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Очікується, що сьогодні, 24 лютого, США оголосять пакет допомоги Україні вартістю 2 млрд доларів.

Про це повідомляє CNN.

“На відміну від комплектів зброї, які збираються безпосередньо зі складів зброї в США та можуть бути швидко доставлені в Україну, пакети USAI купуються або укладаються за контрактом у промисловості”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Таким чином, хоча отримання допомоги може зайняти набагато більше часу, це сигналізує про довгострокове зобов’язання надавати допомогу Україні.

Пакет міститиме нове фінансування закупівель та нові контракти на обладнання для України, в тому числі:

  • Ракети HIMARS
  • 155м артилерійських боєприпасів
  • кілька типів дронів (БПЛА)
  • Обладнання протидії БПЛА
  • Обладнання для розмінування
  • Обладнання безпечного зв'язку
  • Фінансування навчання та обслуговування

Нагадаємо, 21 лютого США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні обсягом 460 мільйонів доларів. ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для Himars, артилерійські снаряди (155 мм) і мінометні снаряди (120 мм), 4 радіолокаційні системи, додаткові протитанкові ракетні комплекси Javelin і підривні снаряди, майже 2000 протитанкових ракет, чотири БМП Bradley, дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби і запчастини для техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також