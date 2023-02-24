США оголосять про виділення Україні безпекової допомоги на 2 млрд доларів, - ЗМІ

Очікується, що сьогодні, 24 лютого, США оголосять пакет допомоги Україні вартістю 2 млрд доларів.
Про це повідомляє CNN.
“На відміну від комплектів зброї, які збираються безпосередньо зі складів зброї в США та можуть бути швидко доставлені в Україну, пакети USAI купуються або укладаються за контрактом у промисловості”, - йдеться у повідомленні.
Таким чином, хоча отримання допомоги може зайняти набагато більше часу, це сигналізує про довгострокове зобов’язання надавати допомогу Україні.
Пакет міститиме нове фінансування закупівель та нові контракти на обладнання для України, в тому числі:
- Ракети HIMARS
- 155м артилерійських боєприпасів
- кілька типів дронів (БПЛА)
- Обладнання протидії БПЛА
- Обладнання для розмінування
- Обладнання безпечного зв'язку
- Фінансування навчання та обслуговування
Нагадаємо, 21 лютого США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні обсягом 460 мільйонів доларів. ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для Himars, артилерійські снаряди (155 мм) і мінометні снаряди (120 мм), 4 радіолокаційні системи, додаткові протитанкові ракетні комплекси Javelin і підривні снаряди, майже 2000 протитанкових ракет, чотири БМП Bradley, дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби і запчастини для техніки.