ЄС запровадить жорсткіші заходи для боротьби з ухиленням Росії від санкцій, - Хабек

Деякі компанії, зокрема з Німеччини, експортували санкційні товари до РФ через треті країни.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Європейський Союз запровадить жорсткіші заходи для боротьби з ухиленням Росії від санкцій.

Про це повідомляє CNN.

Ці пропозиції містять включення до списку компаній, які обходять санкції через треті країни, щоб перервати їхній потік товарів до Росії.

Як зазначив Хабек, товари, які перебувають під санкціями ЄС, “у значній мірі експортувалися” компаніями з Німеччини та інших держав ЄС до Росії через треті країни.

“Це не є тривіальним правопорушенням”, - стверджує Хабек.

Він додав, що ухилення від санкцій вже карається законом. Якщо буде доведено, що це було свідоме рішення, воно також “підлягає покаранню або переслідуванню”.

Нагадаємо, міністерство комунікацій та транспорту Литви пропонує створити центр контролю за дотриманням санкцій щодо Росії та Білорусі.